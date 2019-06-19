تحذير أممي من مخاطر معارك إدلب

2019/06/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الأمم المتحدة يوم امس الثلاثاء، من مخاطر تهدد منطقة الشرق الأوسط نتيجة استمرار تصعيد القتال في إدلب، شمال غربي سوريا. جاء ذلك في جلسة طارئة

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