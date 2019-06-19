امانة العاصمة تنفي قطع طريق محمد القاسم من جهة وزارة الداخلية

2019/06/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضحت الأمانة، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الشركة المنفذة تعمل على نصب شريط الالمنيوم (البليت) للجزرة الوسطية للمحافظة على مفاصل التمدد ما تطلب وضع الإنارة التحذيرية وارتداء البدلات الفسفورية لتأمين الملاكات العاملة".واضافت الامانة بحسب البيان، انها" فاتحت مديرية المرور العامة وتم الاتفاق على تحديد وقت العمل، من الساعة الحادية عشرة مساء الى الساعة السابعة صباحا، لاستثمار خلو الطريق من المارة وعدم قطعه".انتهى..م.ر

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