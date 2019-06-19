احالة منفذ زرباطية مع الجمهورية الاسلامية الى الاستثمار

2019/06/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للهيئة حصل عليه موقع "الغدير"، ان" رئيس هيأة المنافذ الحدودية كاظم العقابي زار محافظة واسط وألتقى المحافظ محمد جميل المياحي واعضاء مجلس المحافظة".واضاف البيان، ان" مجلس الهيئة المنافذ الحدودية توجه في اعتماد الاستثمار كخيار استراتيجي في تأمين كافة متطلبات المنافذ الحدودية" معلناً "إحالة منفذ زرباطية الحدودي الى الاستثمار وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ وتكليف الشركة الاستثمارية باستكمال بناء منفذ نموذجي".واوضح، ان" بناء نظام نافذة التبادل التجاري الواحدة والتي ستنفذ خلال الستة أشهر القادمة" مؤكدا ان "هيأة المنافذ ماضية في توجهها في احكام السيطرة على كافة المنافذ الحدودية وبما يضمن إيقاف الهدر في المال العام وحماية المستهلك والمنتج العراقي".انتهى..م.م

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