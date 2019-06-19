2019/06/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبارة في رثاء محمد مرسي تثير عاصفة من الانتقادات ضد توكل كرمان!وجه عدد كبير من النشطاء انتقادات لاذعة للصحفية اليمنية توكل كرمان، على خلفية رثائها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي بمطلع قصيدة يقول "قتلناك يا آخر الأنبياء".ورثت كرمان الحائزة على جائزة نوبل عام 2011 مناصفة مع سيدتين أخريين، الرئيس المصري الراحل بمطلع قصيدة شهيرة للشاعر الكبير نزار قباني، رثى بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1970. توكل كرمان تسرق كلمات نزار قباني في نعيه لوفاة الرئيس عبدالناصر هكذا هم الإخوان يسرقون كلمات الغير كما يسرقون الاوطان توكل كرمان بتقول على محمد مرسي آخر الانبياء لا حول ولا قوة الا بالله طيب لما يموت القرضاوي هيقولوا ايه مات الخضر , وانتقد عدد كبير من النشطاء الصحفية اليمنية لأنها شبهت مرسي بالأنبياء، وانهال البعض على كرمان بانتقادات جارحة وعبارات ساخرة بسبب تلك العبارة المثيرة للجدل، وعاب البعض منحها جائزة نوبل للسلام.

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