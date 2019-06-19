2019/06/19 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد قصير لمعركة حامية على تخوم طرابلس!نشر موقع الكتيبة 140 التابعة لـ"الجيش الليبي" مقطع فيديو لاشتباك قوي في أحد محاور القتال بجنوب العاصمة طرابلس.ولم يحدد المصدر موقع الاشتباك، إلا أنه على الأرجح في منطقة عين زارة، حيث تقول مصادر عسكرية إن وحدات "الجيش" حققت مؤخرا بعض التقدم في اتجاه المدينة.وتركز القتال خلال اليومين الماضيين على القصف الجوي المتبادل، حيث كثف طيران حكومة الوفاق غاراته على تمركزات "الجيش" جنوب العاصمة وشن غارات عنيفة على مواقع في مدينة غريان الجبلية إلى الجنوب من طرابلس.

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