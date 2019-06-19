2019/06/19 | 10:17

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عاجل | وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: لا تمديد لمهلة ال60 يوما إذا لم يتم التجاوب مع مطالب #طهران

عاجل | وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: لا تمديد لمهلة ال60 يوما

إذا لم يتم التجاوب مع مطالب #طهران

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