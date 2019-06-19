الغانمي يدعو المملكة المتحدة الى المضي قدماً في دعم المؤسسة العسكرية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز

2019/06/19 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي المملكة المتحدة الى المضي قدماً في دعم المؤسسة العسكرية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز”.وذكر بيان لوزارة الدفاع ” ان الغانمي التقى مساء امس الملحق العسكري البريطاني ، حيث اشاد بالدور الكبير التي تلعبه المملكة ضمن قوات التحالف وحلف الناتو في العراق من خلال وجود مستشاريها […]

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