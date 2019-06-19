فجرا قصف شركتي اكسون موبيل و رويال داتش شل الامريكية وايني الايطالية في البرجسية في البصرة ومقتل وجرح 3 موظفين

2019/06/19 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة “إكسون موبيل” النفطية الأمريكية، الأربعاء، أنها تخطط لإجلاء 20 من موظفيها الأجانب من محافظة البصرة، بعد سقوط صاروخ بالقرب من مقرات شركات نفطية فجر اليوم.وان الصاروخ سقط على مجمع لعدة شركات، بينها “إكسون موبيل” الأمريكية, وإن شركات أخرى تعمل في الموقع من بينها “رويال داتش شل” البريطانية الهولندية، و”إيني” الإيطالية.وسقط “في...

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