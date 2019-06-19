العراقيون يلتقطون انفاسهم.. توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة

2019/06/19 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي ،اليوم الاربعاء، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق نسخة منه، ان “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في المناطق كافة وتسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 39 مْ، وفي البصرة 44 […]

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