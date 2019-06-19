بعد قصف البرجسية مسؤول نفطي في البصرة ينفي الإجلاء

2019/06/19 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول الموارد البشرية والأمنية في حقل الزبير النفطي فوزي شالي إجلاء الشركات النفطية لعمالها الأجانب على خلفية سقوط صاروخ كاتيوشا فجر اليوم الاربع...

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