2019/06/19 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شهد معرض باريس الجوي الظهور الأول لطائرة كهربائية قادرة على التحليق لما يصل إلى 650 ميلا وعلى متنها تسعة ركاب.وذكرت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن “الشركة المصنعة تستهدف تسيير رحلات على مسارات إقليمية مثل العاصمة الفرنسية إلى مدينة تولوز بجنوب فرنسا”.وقالت شركة ايفيشن ايركرافت المصنعة أن ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معرض باريس الجوي يقدم اول طائرة كهربائية لنقل الركاب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معرض باريس الجوي يقدم اول طائرة كهربائية لنقل الركاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).