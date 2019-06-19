الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بينهم ثلاثة أطفال في الضفة

2019/06/19 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شنت قوات الاحتلال الصهيوني، الأربعاء، حملة ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.وأفادت مصادر فلسطينية أن عمليات دهم واسعة جرت في مخيم الجلزون برام الله، طالت 8 منازل تم خلالها اعتقال شابين وطفل.وفي كفر نعمة قضاء رام الله اعتقل قوات العدو ثلاثة شبان بينهم أسير محرر من منازلهم بعد دهم البلدة.كما […]

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