من العالم لظاهرة قمر الفراولة الكامل

2019/06/19 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع سكان الأرض ظاهرة قمرية مثيرة ، تحول فيها لون القمر إلى ظلال مذهلة من اللون الوردي.ويُطلق على بدر شهر يونيو اسم “قمر الفراولة الكامل” واكتسب هذا الاسم من قبائل الأمريكيين الأصليين، حيث يتزامن ظهوره في هذا الوقت من السنة مع موسم جني ثمار الفراولة الناضجة.وتمكن عشاق الفلك في جميع أنحاء العالم،، من

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