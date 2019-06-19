2019/06/19 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، مساء أمس الثلاثاء، استهداف مخزن لشركة مليته ل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قصف جوي يستهدف مخزنا للنفط والغاز في ليبيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قصف جوي يستهدف مخزنا للنفط والغاز في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).