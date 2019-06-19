نائب عن سائرون: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد

2019/06/19 | 10:28

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بغداد :سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 8...

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