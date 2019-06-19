2019/06/19 | 10:28
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نائب عن سائرون: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
بين النائب عن تحالف سائرون محمود اديب الكعبي، الاربعاء، ان الكابينة الوزارية محسومة بنسبة تجاوزت الـ 8...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن سائرون: الكابينة محسومة بنسبة 80% والتصويت عليها في هذا الموعد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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