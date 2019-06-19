عمرو دياب يقاضي 5 فضائيات ويطالب بمحاسبتها

2019/06/19 | 10:28

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متابعة:سومر نيوز

أرسل الفنان عمرو دياب، عن طريق محاميه أشرف عبدالعزيز، شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر ضد 5 ...

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