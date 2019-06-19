إصابة 3 أشخاص بسقوط صاروخ على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية في البصرة

2019/06/19 | 10:29

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سقط صاروخ نوع كاتيوشا على شركة نفطية في محافظة البصرة.

واعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص كحصيلة اولية.

كما اكد مصدر امني ان الصاروخ سقط قرب مخيم تابع لشركة الحفر العراقية الواقع قرب شركة اكسون موبيل في البصرة ما ادى الى وقوع جرحى من عمال شركة الحفر، اضافة الى الحاق اضرار مادية.

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