2019/06/19 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة العراقية إن صاروخاً سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة.وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف مجمع نفطي في البصرة بصاروخ النعيم نيوز.

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