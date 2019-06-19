2019/06/19 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن أسواق الأسهم الأمريكية ارتفعت بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات التجارية مع الصين أخذت منحى إيجابيا.وأغلق المؤشر “داو جونز” الصناعي تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 1.35%، فيما صعد المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.97%، أما المؤشر “ناسداك المجمع” فقد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية بعد تصريحات ترامب وكالة خطوة برس.

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