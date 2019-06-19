2019/06/19 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تلقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا من اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.ورحب الطيب باتصال صلاح، واصفا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب، وقدم له عدة وصايا: “أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيخ الأزهر يقدم وصايا ثمينة لمحمد صلاح وكالة خطوة برس.

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