أستون مارتن تطلق سيارة كروس غاية في الأناقة

2019/06/19 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تختبر شركة “أستون مارتن” البريطانية سيارة DBX الجديدة، التي ستصبح واحدة من أكثر سيارات الكروس أوفر فخامة وأناقة.ومن أبرز ما يميز هذه السيارة، هو هيكلها الانسيابي والأنيق، والذي يعطيها طابعا رياضيا، ويعكس روح سيارات “أستون مارن” الفارهة بنفس الوقت كما تتجلى روح الفخامة في هذه السيارة من خلال قمرتها المريحة، المزودة بمقاعد مكسوة بأفخم

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