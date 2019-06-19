النصر يطالب عبد المهدي بتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوب نجم الدين كريم

2019/06/19 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس:

طالب ائتلاف النصر في كركوك، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء ورئيس مجلس مكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من محكمة النزاهة للمتهمين بقضايا الفساد وهدر المال العام .

وقال بيان للمكتب الاعلامي للائتلاف حصلت عليه "الاتجاه برس"، : ان ائتلاف النصر في محافظة كركوك يطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس مكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بفرض سلطة القانون وذالك بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من محكمة تحقيق النزاهة بحق المطلوب للقضاء العراقي نجم الدين كريم ومن كان معه من المتهمين بسرقة الأموال العامة.

مشددا: على ضرورة تطبيق القانون بحق من استباحوا المال العام مستغلين مناصبهم التنفيذية والصلاحيات الممنوحة لهم بالتجاوز على القوانيين و حرمان ابناء المحافظة من الخدمات اللازمة .

موكدا: ان محاربة الفساد تمثل صفحة أخرى من صفحات فرض القانون في كركوك لما لها من أهمية في حماية مقدرات المحافظة وتحقيق التعايش السلمي بين المكونات.

KKK

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