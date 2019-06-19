العنف المنزلي يطيح بوزير الدفاع الامريكي

2019/06/19 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … تخلى القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان عن سعيه للحصول على أعلى منصب في البنتاغون مع ظهور تقارير عن عنف منزلي داخل أسرته، مما وضع قيادة الجيش الأميركي مجددا في حالة من عدم اليقين مع تزايد التوترات مع إيران.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ عن شاهنان قوله […]

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