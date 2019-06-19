English | كوردى

هذا هو عدد سكان الأرض في عام 2100


هذا هو عدد سكان الأرض في عام 2100
2019/06/19 | 10:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق توقعت #دراسة أن يتراجع معدل نمو #سكان #العالم بحلول نهاية القرن، بسبب #تراجع #الخصوبة، ورغم ذلك، سوف يرتفع متوسط عمر الإنسان.

الدراسة التي أجراها مركز “#بيو” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا هو عدد سكان الأرض في عام 2100) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا هو عدد سكان الأرض في عام 2100) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).

كامل التفاصيل في: الحل الاخباري ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا