هذا هو عدد سكان الأرض في عام 2100

2019/06/19 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توقعت #دراسة أن يتراجع معدل نمو #سكان #العالم بحلول نهاية القرن، بسبب #تراجع #الخصوبة، ورغم ذلك، سوف يرتفع متوسط عمر الإنسان.الدراسة التي أجراها مركز “#بيو” […]

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