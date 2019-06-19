ترامب يعين كوردية سفيرة لبلاده في بلغاريا

2019/06/19 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- رشح الرئيس الامريكي دونالد ترامب الامرأة الكوردية هيرو مصطفى لتولي منصب السفير الأمريكي في بلغاريا.

وهيرو مصطفى من مواليد 1973 في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وهاجرت مع عائلتها الى الولايات المتحدة وهي في عامها الثالث.

وأكملت مصطفى دراستها الجامعية في جامعة جورج تاون في واشنطن، وجامعة برنستون في نيوجرسي في قسم العلوم السياسية.

وبدأت مصطفى بالعمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الامريكية عام 1999 لتبدأ العمل في السفارة الأمريكية في العاصمة اليونانية أثينا وبعدها في السفارة الأمريكية في بيروت بصفة قنصل.

وشغلت هيرو مصطفى مسؤولة الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية، لتعود مجدداً إلى أثينا، ولاحقا إلى لشبونة العاصمة البرتغالية.

وتتقن مصطفى اللغات الانجليزية والكوردية والعربية والهندية واليونانية.

ويحتاج قرار ترامب الى مصادقة من الكونغرس الامريكي لتباشر هيرو مصطفى عملها في بلغاريا.

سوار أحمد

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