هشام السهيل : زيارة امير الكويت جزء مهم من التوافق والتنسيق الثنائي لاوضاع المنطقة

2019/06/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد عضو مجلبس النواب عن كتلة وطن هشام السهيل زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد اليوم الى بغداد جزء مهم من التوافق والتنسيق الثنائي لاوضاع المنطقة .وقال السهيل ان ” الزيارة تاتي بوقتها المناسب في ظل ماتتعرض له المنطقة من ازمات تتصاعد والتي تحتاج دولها الى التنسيق المستمر من اجل ابعادها عن حرب لاتستثني احدا”.[…]

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