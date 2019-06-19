رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الروسية يزور مركز تبادل المعلومات الرباعي في العراق

2019/06/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الروسية مساء امس مركز تبادل المعلومات الرباعي في العراق.وذكر بيان لوزارة الدفاع ” ان رئيس هيئة العمليات في القوات المسلحة الروسية زار مساء امس مركز تبادل المعلومات الرباعي والتقى مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد العلاق ، مشيرا الى انه تم خلال الزيارة استعراض أخر الانجازات للمركز […]

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