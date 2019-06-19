“بالفديو”.. على طريقة “البلطجية”.. رئيس مجلس الانبار يحمل العصا ويهدد خصومه بالضرب والشتائم

2019/06/19 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار: يس عراق ظهر احمد حميد العلواني رئيس مجلس محافظة الانبار، في مقطع ديو وهو يحمل عصا ويتوعد خصومه السياسيين بالضرب، والتلفظ بالشتائم.

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