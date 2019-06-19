فنزويلا تحرج البرازيل بالتعادل السلبي

2019/06/19 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل المنتخب البرازيلي في حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من كوبا أمريكا، واكتفى بالتعادل السلبي مع ضيفه الفنزويلي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، فجر اليوم، الأربعاء، بمدينة سلفادور.وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا، حيث ألغى الحكم التشيلي خوليو جونزاليس 3 أهداف للسيليساو، وسط اعتراض من البرازيليين.وهذا هو التعادل الثاني في تاريخ مواجهات

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