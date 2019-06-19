2019/06/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد صراع طويل مع مرض السرطان، توفيت الجميلة اللبنانية ميشيل حجل، التي شكلت شجاعتها حالة تضامن في المجتمع اللبناني.وواكب اللبنانيون قصة ميشيل، التي فازت في العام 2016 بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان، وقدموا لها الدعم المادي والمعنوي، وتمكنت قبل أشهر من جمع مبلغ من المال، ساعدها خلال رحلتها العلاجية من سرطان الغدد اللمفاوية، بالسفر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع مع المرض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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