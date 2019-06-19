الحشد يعلن العثور على منصة استخدمت لاطلاق صاروخ في الموصل

2019/06/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوة من الحشد والقوات الأمنية، الاربعاء، على منصة استخدمت باطلاق صاروخ استهدف مقارا امنية في ايسر الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وقيادة عمليات الجيش والشرطة والامن الوطني عثروا في وقت متأخر من ليلة امس على منصة استخدمت في […]

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