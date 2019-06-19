2019/06/19 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت.وذكر بيان للهيئة تلقى “النعيم نيوز” نسخة منه، أن “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في المناطق كافة وتسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 39 مْ، وفي البصرة 44 مْ.وأضاف، أن “طقس السبت سيكون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض كبير بدرجات الحرارة بدءاً من اليوم الى السبت المقبل النعيم نيوز.

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