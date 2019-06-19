امانة بغداد تفتح 3 ازقة مغلقة شرق العاصمة

2019/06/19 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد ،اليوم الاربعاء، فتح 3 ازقة مغلقة شرق بغداد.

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