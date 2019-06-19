الإعلام الأمني يوضح خسائر القصف الصاروخي على مجمع النفط في البصرة

2019/06/19 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت خلية الإعلام الأمني، بإصابة ثلاثة أشخاص في استهداف مجمع الشركات النفطية في محافظة البصرة صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح بيان للخلية وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “صاروخ من نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما ادى الى اصابة ٣ اشخاص كحصيلة أولية”.

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