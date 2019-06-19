أحمد السويسي - عن وفاة محمد مرسي ايضاً

2019/06/19 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_السويسي عندما نتحدث عن مرسي ونقيّمه انما نتحدث عنه كشخصية سياسية من الاخوان لعبت دورها كثورة مضادة في خيانة ثورة يناير والانقلاب على محاولة بناء شرعية ديموقراطية من اجل بناء شرعية دينية…ونحن لا نستطيع ان نفصل مرسي عن بيئته الإخوانية وتاريخها الطويل في رفض الحداثة والتمسك بالتقليد ومحاربة اي محاولة للتقدم الاجتماعي بقوة وصلت الى حد استخدام السلاح…كما لا نستطيع ان نفصل الاخوان عن الارهاب المنظم الذي ي......

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