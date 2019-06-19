فلاح أمين الرهيمي - حوار مع صديق عزيز

2019/06/19 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي زارني صديق عزيز في بيتي وجلسنا في أحد غرف البيت المعدة لاستقبال الضيوف تبادلنا المراسيم في السؤال والاطمئنان عن الصحة والعافية والأمور العائلية ...التفت نحوي وقال : أنني من زوار موقعك على الحوار المتمدن وأطالع وأقرأ المواضيع التي تنشرها كان أكثر المواضيع ترصد وتنتقد فيها الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وقليل من مواضيعك تتعلق في تحليل موضوع تاريخي أو سياسي ...فقلت له : تمتلك في بيتك حديقة في......

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