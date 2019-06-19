2019/06/19 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء أنه تم تسجيل أكثر من 70 مليون لاجئ أو مهاجر في 2018، وهو رقم قياسي لكنه أقل من العدد الحقيقي للاشخاص الذين نزحوا من ديارهم.ووصفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير سنوي حول اللاجئين عدد 70,8 مليون بأنه “متحفظ”، وخصوصا لأن الأشخاص الذين فروا من الأزمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة : أكثر من 70 مليون لاجئ في 2018 وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة : أكثر من 70 مليون لاجئ في 2018) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة : أكثر من 70 مليون لاجئ في 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).