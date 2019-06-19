2019/06/19 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…يبحث البعض منا عن طرق غريبة ومختلفة لفقدان الوزن والتخلص من الدهون في الجسم، التي تشكل كابوسا حقيقيا بالنسبة للبدناء.وكشف خبراء أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، ولا يتطلب الأمر سوى إعادة توازن أنماط حياتنا.وعادة يميل الأشخاص إلى تخزين الكثير من الدهون في منطقة الحوض، حال تعرضهم لضغط شديد وطويل الأمد.ويأتي الإجهاد في …

التدوينة كوب من الشاي العشبي قبل النوم كفيل بتحسين النوم و زيادة انقاص الوزن ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوب من الشاي العشبي قبل النوم كفيل بتحسين النوم و زيادة انقاص الوزن) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوب من الشاي العشبي قبل النوم كفيل بتحسين النوم و زيادة انقاص الوزن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).