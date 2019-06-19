2019/06/19 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الاجراءات القانونية ستطبق بحق محافظ كركوك السابق (نجم الدين كريم).وقال عبد المهدي رداً على سؤوال مراسل /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ان “محافظ كركوك السابق دخل العراق الى اقليم كردستان بناء على مرسوم جمهوري اصدرته الرئاسة اللبنانية، بشأن انتقاله من بيروت الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي سنطبق الاجراءات القانونية بحق محافظ كركوك السابق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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