امنية ديالى: بعض الاطراف تحاول ارباك الاوضاع

2019/06/19 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى..أكد رئيس الجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني ،الأربعاء، استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، متهما بعض الاطراف بالترويج عبر شائعات تهدف الى ارباك الأوضاع الأمنية.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ما يثار عن وجود جماعات مسلحة تبتز وتأخذ الاتاوات امام اعين القوات الأمنية غير صحيح والغرض منه تشويه سمعة القوات الأمنية وايصال […]

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