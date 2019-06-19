2019/06/19 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ديالى..
أكد رئيس الجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني ،الأربعاء، استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، متهما بعض الاطراف بالترويج عبر شائعات تهدف الى ارباك الأوضاع الأمنية.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ما يثار عن وجود جماعات مسلحة تبتز وتأخذ الاتاوات امام اعين القوات الأمنية غير صحيح والغرض منه تشويه سمعة القوات الأمنية وايصال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية ديالى: بعض الاطراف تحاول ارباك الاوضاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد رئيس الجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني ،الأربعاء، استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة، متهما بعض الاطراف بالترويج عبر شائعات تهدف الى ارباك الأوضاع الأمنية.
وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “ما يثار عن وجود جماعات مسلحة تبتز وتأخذ الاتاوات امام اعين القوات الأمنية غير صحيح والغرض منه تشويه سمعة القوات الأمنية وايصال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امنية ديالى: بعض الاطراف تحاول ارباك الاوضاع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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