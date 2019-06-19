2019/06/19 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، عن فتح 3 أزقة مغلقة شرقي العاصمة بغداد.وذكر بيان للامانة تلقته وكاله صدى نسخة منه، ان “متابعة مكتب امين بغداد وبلدية الغدير قامت برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة { 3 ، 5 ، 7 } ضمن المحلة 714 في منطقة زيونة بعد استحصال الموافقات الامنية اللازمة”.وأضاف ان “الكوادر البلدية باشرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح ثلاثة أزقة مغلقة شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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