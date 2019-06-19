الأنواء الجوية تؤشر إنخفاض كبير في درجات الحرارة

2019/06/19 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتوقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إنخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة بدءاً من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان “طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً في المناطق كافة وتسجل درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 39 مْ، وفي البصرة 44 مْ.وأضاف، ان “طقس السبت سيكون صحواً في المناطق كافة وارتفاع بدرجات الحرارة”.وأشار البيان الى، ان “طقس الأحد المقبل سيكون صحواً في المناطق كافة ولا تغير في الحرارة في الوسط وترتفع قليلاً في الشمال والجنوب”.انتهى

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