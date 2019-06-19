لجنة نيابية تكشف: بغداد بحاجة الى مليون وحدة سكنية

2019/06/19 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف عضو لجنة الخدمات النيابية عن ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، عن حاجة العاصمة بغداد الى مليون وحدة سكنية، فيما بين ان العراق بحاجة الى ثلاثة مليون وحدة سكنية.وقال العطواني في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “العاصمة بغداد بحاجة الى اكثر من مليون وحدة سكنية”، مبينا […]

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