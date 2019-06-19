الصعق هو الحل سوار يجبرك على التوقف عن الأكل

2019/06/19 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمارس الكثير من الناس عادات سيئة قد تزعجهم هم شخصيا، دون أن يتمكنوا من التخلص منها، وهو الأمر الذي دفع شركة تكنولوجيا لإنتاج “سوار” يقوم بصعق مرتديه كهربائيا كلما أقدم على عادة سيئة، أبرزها الإفراط في تناول الطعام أو التدخين.ويعمل سوار “بافلوك” على صعق الشخص في منطقة المعصم كلما أقدم على فعل سيء، مثل قضم الأظافر

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