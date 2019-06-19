جونسون: بريطانيا ستدفع ثمنًا باهظًا إذا لم تنسحب من الاتحاد الأوروبي

2019/06/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشح الأوفر حظًّا لتولي رئاسة وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، إنه سيسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول الـ 31 من تشرين الأول،

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