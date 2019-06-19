مركز عراقي يطرح سبع نقاط بشأن قانونية استمرار عمل مجالس المُحافظات

2019/06/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قدّم مركز العراق للتنمية القانونيّة ICLD، سبع نقاطٍ للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد ورئاسة مجلس النواب حول قانونية استمرار عمل مجالس المُحافظات والتمديد لها.

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