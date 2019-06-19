امير الكويت يصل بغداد على رأس وفد وزاري

2019/06/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لرئاسة الجمهورية العراقية ان" الرئيس برهم صالح استقبل امير الكويت فور وصوله الى بغداد".وبحسب ما ذكرت وكالة الانباء "الكويتية"، فان" الزيارة تأتي في إطار مساع للتقارب وتصفية المشاكل العالقة بين البلدين، وبعد زيارة أجراها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للكويت أواخر ايار الماضي".

وتعد زيارة أمير الكويت للعراق هي الثانية منذ غزو نظام صدام حسين لبلاده قبل نحو 3 عقود، إذ كانت الأولى في عام 2012 عندما شارك أمير الكويت في القمة العربية المنعقدة في العراق آنذاك.

انتهى..م.م

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