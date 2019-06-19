طهران: لن تمدد مهلة الـ60 يوما وسننفذ الخطوة الثانية وفق جدول زمني

2019/06/19 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالة "تسنيم" الايرانية، عن كمالوندي، قوله، ان" مهلة الـ 60 يوما لأطراف الاتفاق النووي لن تمدد وسننفذ الخطوة الثانية وفق جدول زمني".وأضاف، ان" إجراءاتنا مرهونة بتنفيذ أطراف الاتفاق النووي لتعهداتهم ولا يمكن أن نفي بالتزاماتنا دون تجاوب عملي منهم".واشار الى ان" الإجراءات الإيرانية "تطوي مرحلة التنفيذ بشكل متتابع ومتناغم ولن تكون هناك دواعي للعودة إلى الوراء".انتهى..م.م

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