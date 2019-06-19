2019/06/19 | 11:19

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بالصور: استهداف شركة "اكسون موبيل" النفطية بالصواريخ

بغداد -

كلمة

أكدت مصادر من شركة "اكسون موبيل" النفطية أنها تخطط لإجلاء

20 من موظفيها الأجانب من محافظة البصرة، بعد استهداف مقرها هناك

بالصواريخ.

وقال مسؤول بارز في شركة " اكسون موبيل" إن "الهجوم استهدف المقر

الاداري لشركة اكسون موبيل في منطقة البرجسية صباح اليوم الاربعاء".

مشيراً إلى أن "صاروخ سقط على بعد 500 متر عن الموقع الاداري

للشركة".

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عنه أي خسائر ضمن صفوف الموظفين

الأجانب لدى شركة "اكسون موبيل" النفطية.

كما أكد أن الشركة قررت إجلاء موظفيها مساء اليوم الاربعاء.

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إصابة 3 أشخاص بسقوط

صاروخ على شركة الحفر في البصرة.

وبحسب بيان فان "صاروخ من نوع كاتيوشا سقط على شركة حفر الآبار

النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، مما ادى الى اصابة ٣

اشخاص كحصيلة أولية".

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