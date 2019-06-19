2019/06/19 | 11:19

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بالصور: العثور على "منصة صواريخ" استخدمت في استهداف مقر عمليات نينوى

بغداد -

كلمة

عثرت القوات الأمنية في مدينة الموصل على منصة صواريخ

استخدمت في استهداف مقر قيادة عمليات نينوى والذي يضم مقراً للقوات

الأمريكية، مساء الثلاثاء.

وقال مصدر أمني إن «قوة مشتركة من عمليات نينوى وشرطة المحافظة

والحشد الشعبي عثرت على منصة إطلاق صواريخ استخدمت في إطلاق صاروخ

من الجانب الأيمن للموصل باتجاه مقر قيادة عمليات نينوى وتحديداً

بالقرب من تواجد القوات الأمريكية».

وأشار المصدر إلى أن القوة المشتركة عثرت على منصة الصواريخ في

المنطقة الرابطة بين الصناعة القديمة وباب سنجار في الجانب الأيمن

للموصل.

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